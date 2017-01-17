Жительница Опаринского района истязала приемных детей

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Следствием и судом установлено, что 63-летняя жительница п. Верхняя Волманга Опаринского района на протяжении 2015-2016 годов систематически наносила трем приемным несовершеннолетним детям (двум мальчикам и одной девочке) побои, а также ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию: оскорбляла их, обращалась с ними грубо, пренебрежительно, унижая человеческое достоинство.В 2015 году в ходе медицинского осмотра у одного из потерпевших были обнаружены телесные повреждения, причиненные действиями матери. Однако, фельдшер не сообщила в правоохранительные органы о данном факте.В ходе следствия по решению органов опеки и попечительства несовершеннолетие потерпевшие были изъяты из семьи обвиняемой, переданы на воспитание в другие благополучные семьи.Также были установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, в связи с чем следователем направлено представление в адрес главного врача КОГБУЗ «Опаринская районная больница» о решении вопроса о привлечении к ответственности фельдшера «Скорой медицинской помощи», которая, обнаружив телесные повреждения на теле ребенка, не сообщила о данном факте в правоохранительные органы.Собранные Юрьянским МСО СУ СКР по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Опаринского района. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.