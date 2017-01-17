Жительница Опаринского района истязала приемных детей
Сегодня, 11:29 | Просмотров: 104 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В 2015 году в ходе медицинского осмотра у одного из потерпевших были обнаружены телесные повреждения, причиненные действиями матери. Однако, фельдшер не сообщила в правоохранительные органы о данном факте.
В ходе следствия по решению органов опеки и попечительства несовершеннолетие потерпевшие были изъяты из семьи обвиняемой, переданы на воспитание в другие благополучные семьи.
Также были установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, в связи с чем следователем направлено представление в адрес главного врача КОГБУЗ «Опаринская районная больница» о решении вопроса о привлечении к ответственности фельдшера «Скорой медицинской помощи», которая, обнаружив телесные повреждения на теле ребенка, не сообщила о данном факте в правоохранительные органы.
Собранные Юрьянским МСО СУ СКР по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Опаринского района. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
03.03.2015