О детском травматизме на дорогах

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Дети, соскучившись по теплу, забывают о том, что дорога не место для игр. В итоге в мае в ГИБДД, по традиции, отмечают рост детского травматизма. Как защитить ребенка от беды?Не просто веселая детская песня, а образовательное пособие, где в каждом куплете для ребенка объясняют, как важно соблюдать правила дорожного движения.И не зря ведь по статистике именно в этом возрасте дети чаще всего попадают под колёса автомобиляЧтобы уберечь детей от беды - главное не подавать им дурной пример. Можно хоть тысячу раз сказать о том, что переходить дорогу нужно только на зеленый сигнал светофора. Но стоит взрослому хоть один раз нарушить это правило и все слова пойдут насмарку. Дети подражают поведению старших.Сейчас во многих школах есть площадки - детские автогородки. Где ребят учат правилам дорожного движения. Но основное воспитание все равно идет в семье.Превратите поход из школы домой в захватывающий квест. Давайте по одному баллу за каждый распознанный дорожный знак. Еще бал за то, что на переходе не забыл посмотреть по сторонам. А в конце можно подарить сладкий приз. Так играя, и путь пройдет незаметно, и ребенок научится безопасному поведению на дороге.