О детском травматизме на дорогах
Сегодня, 11:53 | Просмотров: 105 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Не просто веселая детская песня, а образовательное пособие, где в каждом куплете для ребенка объясняют, как важно соблюдать правила дорожного движения.
ИГОРЬ РУССКИХ, КОМПОЗИТОР:
«Песня повышает внимание, вызывает внимание ребенка, это закономерный факт. Именно что с детского сада и первые классы начальной школы, именно на них рассчитаны песни. Потому что в том возрасте они впитывают в себя всё, как губка».
И не зря ведь по статистике именно в этом возрасте дети чаще всего попадают под колёса автомобиля
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОАР ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте 7-9 лет - 55 пострадавших детей. В возрасте до 6 лет - 52 ребенка. В возрасте 13-15 лет -50 подростков. В возрасте от 10 -12 лет 46 детей».
Чтобы уберечь детей от беды - главное не подавать им дурной пример. Можно хоть тысячу раз сказать о том, что переходить дорогу нужно только на зеленый сигнал светофора. Но стоит взрослому хоть один раз нарушить это правило и все слова пойдут насмарку. Дети подражают поведению старших.
ДМИТРИЙ СКУРИХИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. А. НЕКРАСОВА:
«Мы должны у самих родителей формировать так называемый облик безопасности. У нас сейчас в школах есть маршруты безопасного движения и дети, естественно, на эти маршруты не очень хорошо смотрят, а родители в состоянии оценить, где его ребенок должен следовать из дома в школу».
Сейчас во многих школах есть площадки - детские автогородки. Где ребят учат правилам дорожного движения. Но основное воспитание все равно идет в семье.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Лучше всего дети запоминают информацию, когда им интересно, а правила дорожного движения тоже не исключение. Поэтому лучше всего преподавать их весело и в игровой форме».
Превратите поход из школы домой в захватывающий квест. Давайте по одному баллу за каждый распознанный дорожный знак. Еще бал за то, что на переходе не забыл посмотреть по сторонам. А в конце можно подарить сладкий приз. Так играя, и путь пройдет незаметно, и ребенок научится безопасному поведению на дороге.
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