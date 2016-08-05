Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

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По версии следствия, в июле 2016 года 51-летний житель села Новотроицкое Шабалинского района по телефону обратился к приятелю, проживающему в Нижегородской области, с просьбой найти двух молодых людей, которые за вознаграждение согласятся причинить телесные повреждения двум его знакомым, жителям села Черновское.Заказчик, у которого систематически возникали конфликты с потерпевшими, хотел наказать их и заставить уехать жить в другое место.Ранее неоднократно судимые жители Нижегородской области, в прошлом занимавшиеся единоборствами, согласились на предложение.27 июля 2016 года около полуночи организатор преступления на своей автомашине доставил исполнителей к дому, в котором проживали его знакомые, и пояснил, что им необходимо избить их.Действуя по указанию заказчика, обвиняемые незаконно проникли в дом, где жили братья, и избили их. 36-летний потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, а его 41-летний брат - телесные повреждения, повлекшие смерть.Исполнители получили вознаграждение (65 тысяч рублей) и на автомобиле организатора скрылись с места происшествия.В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны все участники преступления. Под тяжестью собранных следователями доказательств они дали признательные показания.Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в незаконном проникновении в жилище с применением насилия.Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.