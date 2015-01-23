ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7556
EURO: 60.2631
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Сегодня, 13:39 | Просмотров: 88 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в 10-22 при посадке в электропоезд №6363 сообщением Киров - Ежиха пассажиры обнаружили в вагоне №3 бесхозный рюкзак, о котором сообщили локомотивной бригаде.

Информация о подозрительной находке была передана дежурной по станции Киров и правоохранительным органам.

Железнодорожники приняли меры к эвакуации пассажиров из электропоезда. Пригородный состав был транспортирован на резервный путь. На место происшествия вызваны оперативные службы и взрывотехники.  

Во время проведения оперативных мероприятий объявился хозяин забытой в вагоне сумки. Как оказалось, электропоезд прибыл утром в Киров из Котельнича и по обороту должен был сразу отправиться в Ежиху. Один из пассажиров в вагоне забыл рюкзак, но вспомнил об этом не сразу.

Из-за инцидента был задержан на 8 минут пассажирский поезд №71 сообщением Екатеринбург - Санкт-Петербург. Электропоезд №6363 сообщением Киров - Ежиха был отправлен со станции Киров с задержкой 48 мин.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

13:39 12.04.2017


Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12:02 12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

11:48 12.04.2017


В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

11:42 12.04.2017


ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

Жительница Опаринского района истязала приемных детей

11:29 12.04.2017


Жительница Опаринского района истязала приемных детей

Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

11:22 12.04.2017


Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

10:29 12.04.2017


Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

Все новости

Вести. Кировская область

О детском травматизме на дорогах

11:53 12.04.2017


О детском травматизме на дорогах

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

10:14 12.04.2017


В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

10:07 12.04.2017


Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

10:01 12.04.2017


Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения

17:52 11.04.2017


В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Электричка на Ежиху станет ежедневной

23.01.2015


Электричка на Ежиху станет ежедневной

Кировские полицейские вычислили зацеперов

28.04.2016


Кировские полицейские вычислили зацеперов

Восстановление пригородного железнодорожного сообщения

09.02.2015


Восстановление пригородного железнодорожного сообщения

С 13 января количество электричек в Кировской области сократилось.

13.01.2015


С 13 января количество электричек в Кировской области сократилось.

Из Кирова в Анапу и Адлер назначены дополнительные поезда.

14.07.2015


Из Кирова в Анапу и Адлер назначены дополнительные поезда.

Летние электрички начнут курсировать с 24 апреля

16.04.2015


Летние электрички начнут курсировать с 24 апреля

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх