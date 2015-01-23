Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки
Сегодня, 13:39 | Просмотров: 88 | Версия для печати
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Информация о подозрительной находке была передана дежурной по станции Киров и правоохранительным органам.
Железнодорожники приняли меры к эвакуации пассажиров из электропоезда. Пригородный состав был транспортирован на резервный путь. На место происшествия вызваны оперативные службы и взрывотехники.
Во время проведения оперативных мероприятий объявился хозяин забытой в вагоне сумки. Как оказалось, электропоезд прибыл утром в Киров из Котельнича и по обороту должен был сразу отправиться в Ежиху. Один из пассажиров в вагоне забыл рюкзак, но вспомнил об этом не сразу.
Из-за инцидента был задержан на 8 минут пассажирский поезд №71 сообщением Екатеринбург - Санкт-Петербург. Электропоезд №6363 сообщением Киров - Ежиха был отправлен со станции Киров с задержкой 48 мин.
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