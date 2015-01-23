Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

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Сегодня в 10-22 при посадке в электропоезд №6363 сообщением Киров - Ежиха пассажиры обнаружили в вагоне №3 бесхозный рюкзак, о котором сообщили локомотивной бригаде.Информация о подозрительной находке была передана дежурной по станции Киров и правоохранительным органам.Железнодорожники приняли меры к эвакуации пассажиров из электропоезда. Пригородный состав был транспортирован на резервный путь. На место происшествия вызваны оперативные службы и взрывотехники.Во время проведения оперативных мероприятий объявился хозяин забытой в вагоне сумки. Как оказалось, электропоезд прибыл утром в Киров из Котельнича и по обороту должен был сразу отправиться в Ежиху. Один из пассажиров в вагоне забыл рюкзак, но вспомнил об этом не сразу.Из-за инцидента был задержан на 8 минут пассажирский поезд №71 сообщением Екатеринбург - Санкт-Петербург. Электропоезд №6363 сообщением Киров - Ежиха был отправлен со станции Киров с задержкой 48 мин.