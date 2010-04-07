В Кирове упал башенный кран
Сегодня, 15:38 | Просмотров: 186 | Версия для печати
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По предварительным данным, утром 13 апреля на площадке строящегося дома по переулку Березниковский во время выполнения работ упал башенный кран.
Машинист был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По словам очевидцев, он сам смог покинуть кабину крана. Иных пострадавших нет. Строения и автомобили рядом не затронуло.
На место незамедлительно выехали сотрудники следственного управления, а также следователи-криминалисты.
Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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