В Кирове упал башенный кран 

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По предварительным данным, утром 13 апреля на площадке строящегося дома по переулку Березниковский во время выполнения работ упал башенный кран.

Следственными органами СУ СКР по Кировской области проводится доследственная проверка по факту падения башенного крана.Машинист был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По словам очевидцев, он сам смог покинуть кабину крана. Иных пострадавших нет. Строения и автомобили рядом не затронуло.На место незамедлительно выехали сотрудники следственного управления, а также следователи-криминалисты.Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.