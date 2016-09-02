В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды  

Поделиться новостью:

В ходе проверки информации от граждан сотрудниками УМВД России по Кировской области было установлено, что в магазине на улице Воровского в широком ассортименте выставлены на продажу предметы одежды и рюкзаки с символикой известных зарубежных и отечественных производителей.

По словам Алексея Леванова начальника отдела организации исполнения административного законодательства УМВД России по Кировской области, основными признаками контрафактности являются: низкие цена и качество товара, отсутствие документов, подтверждающих легальность оборота продукции.Весь товар с признаками подделки (171 единица) на сумму более 300 000 рублей изъят из магазина. Полицейскими проводится проверка. Изъятое направлено на экспертизу.