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В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

Сегодня, 15:43 | Просмотров: 63 | Версия для печати
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В ходе проверки информации от граждан сотрудниками УМВД России по Кировской области было установлено, что в магазине на улице Воровского в широком ассортименте выставлены на продажу предметы одежды и рюкзаки с символикой известных зарубежных и отечественных производителей.
 
В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды  
 

По словам Алексея Леванова начальника отдела организации исполнения административного законодательства УМВД России по Кировской области, основными признаками контрафактности являются: низкие цена и качество товара, отсутствие документов, подтверждающих легальность оборота продукции.

Весь товар с признаками подделки (171 единица) на сумму более 300 000 рублей изъят из магазина. Полицейскими проводится проверка. Изъятое направлено на экспертизу.


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