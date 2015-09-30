В Даровском хозяин убил гостя
Сегодня, 16:11 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции отрабатывали различные версии произошедшего, выясняли круг общения погибшего. В центре внимания были его знакомые, а также ранее судимая сожительница.
В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что к смерти мужчины причастен именно хозяин дома. Под тяжестью собранных следователями доказательств, мужчина признал свою вину.
Было установлено, что вечером 8 апреля 35-летний погибший был в гостях у 43-летнего подозреваемого. В ходе совместного употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора, и подозреваемый взял нож и нанес гостю ножевое ранение шеи.
В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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