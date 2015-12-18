В Лальске на водителя, перевозившего древесину, упало бревно
Вчера, 16:48 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Около 14 часов 30 минут водитель приехал на базу ИП для разгрузки и начал отцеплять увязочные тросы. Отцепив трос с правой стороны (по ходу движения автомобиля) он подошел к кузову, в это время сверху ему на голову упало бревно (береза) длиной 4 метра, диаметром 15 см.
Работниками ИП была вызвана скорая помощь, пострадавшего доставили в Лузскую ЦРБ, а затем в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где ему были диагностированы травмы, относящиеся к категории тяжелых.
Государственная трудовая инспекция в Кировской области установила, что причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должностного контроля и надзора со стороны ответственного лица за ходом выполнения работ на участке.
2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
3. Нарушение работником дисциплины труда, выразившаяся в перевозке деревьев, нагруженных с нарушением погрузки лесоматериала, а также нарушения порядка разгрузки древесины.
4. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившееся в выполнении погрузочно-разгрузочных работ потерпевшим без защитной каски.
Руководителю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Государственной инспекцией труда в Кировской области по результатам расследования в отношении ИП наложены административные штрафы на общую сумму 23 тысячи рублей.
По информации пресс-службы Гострудинспекции в Кировской области
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