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Новости / Происшествия

В Кирове на улице у мужчины обнаружили подозрительный пакетик

Вчера, 16:59 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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12 апреля около 18 часов наряд вневедомственной охраны Росгвардии на ул. Луганской обратил внимание на трех молодых людей, которые при виде патрульной машины попытались скрыться.

Компания задержали. 23-летний гражданин Г. попытался выбросить сотовый телефон и деньги. При нем был обнаружен пакетик с веществом серого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители доставили молодых людей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»


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