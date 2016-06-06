В Кирове на улице у мужчины обнаружили подозрительный пакетик
Вчера, 16:59 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Компания задержали. 23-летний гражданин Г. попытался выбросить сотовый телефон и деньги. При нем был обнаружен пакетик с веществом серого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Правоохранители доставили молодых людей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
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