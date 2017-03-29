В Коминтерне компания громила автомобили
Сегодня, 12:44 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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По указанному адресу незамедлительно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В результате организованных поисковых мероприятий правоохранители выявили пятерых юношей и одну девушку, которые попытались скрыться, но были задержаны.
Молодые люди признались, что разбили стекла у ВАЗ-21099, а также пытались совершить угон ВАЗ-21043 на ул. Боровой.
При обследовании близлежащих дворов, сотрудники Росгвардии обнаружили еще около десятка транспортных средств с различного рода повреждениями, рядом с некоторыми машинами лежали магнитолы, аккумуляторы и запчасти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела. Ведутся следственные действия.
По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
Фото altynsarin.ru
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