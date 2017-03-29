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Новости / Происшествия

В Коминтерне компания громила автомобили

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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12 апреля около 4-х часов утра в отдел полиции № 2 поступило сообщение о том, что группа молодых людей на ул. Октябрьской революции в микрорайоне Коминтерн бьёт стекла в автомобиле ВАЗ-21099. Информация была передана всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.

По указанному адресу незамедлительно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В результате организованных поисковых мероприятий правоохранители выявили пятерых юношей и одну девушку, которые попытались скрыться, но были задержаны.

Молодые люди признались, что разбили стекла у ВАЗ-21099, а также пытались совершить угон ВАЗ-21043 на ул. Боровой.
 
При обследовании близлежащих дворов, сотрудники Росгвардии обнаружили еще около десятка транспортных средств с различного рода повреждениями, рядом с некоторыми машинами лежали магнитолы, аккумуляторы и запчасти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела. Ведутся следственные действия.

По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
 
Фото altynsarin.ru
 


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