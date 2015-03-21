Кировчанин пытался продать чучело беркута, занесенного в Красную книгу 

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Установлено, что в 2017 году житель Кировской области на сайте «Avito» разместил объявление о продаже чучела беркута (aquila chrysaetos) - особо ценной породы птицы, занесенной в Красную книгу России и находящейся под охраной государства.

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт размещения в сети «Интернет» объявления о продаже чучела особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России.В силу положений Федерального закона «О животном мире», добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, и их производных (продуктов переработки) допускается в исключительных случаях на основании специальных разрешений.Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных).Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.По информации прокуратуры Кировской области