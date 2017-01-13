Внимание следователей привлек конфликт 9-летних детей
Сегодня, 14:57 | Просмотров: 191 | Версия для печати
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9-летняя девочка упала, ударившись головой об асфальт. У неё зафиксированы сколы на зубах и ссадины на лице. Проходящий мимо мужчина заступился за девочку и пресек противоправные действия мальчика.
С целью выяснения обстоятельств, изложенных в сюжете, СУ СКР по Кировской области инициирована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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