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Новости / Происшествия

Внимание следователей привлек конфликт 9-летних детей

Сегодня, 14:57 | Просмотров: 191 | Версия для печати
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13 апреля в Интернете был опубликован сюжет об избиении 9-летней девочки. По предварительным данным, утром 13 апреля учащийся третьего класса стал инициатором конфликта изначально со своим другом, а после этого оттолкнул свою сверстницу.

9-летняя девочка упала, ударившись головой об асфальт. У неё зафиксированы сколы на зубах и ссадины на лице. Проходящий мимо мужчина заступился за девочку и пресек противоправные действия мальчика.

С целью выяснения обстоятельств, изложенных в сюжете, СУ СКР по Кировской области инициирована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.


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