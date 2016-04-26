В Кировской области злоумышленники убили трех лосей
Сегодня, 16:00 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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Следственно-оперативная группа установила, что в лесу на территории Белохолуницкого района браконьеры провели раздел трех отстрелянных лосей. Ориентировочно, ущерб от незаконного отстрела составил 600 000 рублей.
Полицейские изъяли гильзы и шомпол от карабина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК России «Незаконная охота».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к незаконному отстрелу лосей причастен 36-летний житель поселка Черная Холуница Омутнинского района.
При дальнейшей работе выяснилось, что он охотился не один. Дома у его напарника - 31-летнего жителя поселка Климковка Белохолуницкого района - полицейские изъяли карабин (без шомпола) и патроны, а также 85 килограммов мяса.
Экспертиза карабина установила, что выстрелы по животным были произведены из него.
Подозреваемые признались, что, отстрелив лосей, разделали их и вывезли мясо из леса, поделив между собой.
В настоящее время по возбужденному делу проводятся следственные действия.
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