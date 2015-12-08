Жительница Уржума украла у подруги банковскую карту

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У жительницы Уржума, 1993 года рождения, с банковской карты были списаны 11 тысяч рублей. Об этом она узнала из пришедшего смс-сообщения. Проверив карман куртки, в котором лежала карта, девушка обнаружила, что он пуст.Полицейские установили, что накануне в гости к потерпевшей приходила ее подруга. Приятельница могла уличить момент и забрать карту, а позже снять деньги в банкомате. Подозреваемую задержали.Неработающая жительница Уржума, 1995 года рождения, призналась в совершении кражи. Деньги потратить она не успела, их изъяли.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Проводятся следственные действия.