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Жительница Уржума украла у подруги банковскую карту

Сегодня, 16:07 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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У жительницы Уржума, 1993 года рождения, с банковской карты были списаны 11 тысяч рублей. Об этом она узнала из пришедшего смс-сообщения. Проверив карман куртки, в котором лежала карта, девушка обнаружила, что он пуст.

Полицейские установили, что накануне в гости к потерпевшей приходила ее подруга. Приятельница могла уличить момент и забрать карту, а позже снять деньги в банкомате. Подозреваемую задержали.

Неработающая жительница Уржума, 1995 года рождения, призналась в совершении кражи. Деньги потратить она не успела, их изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Проводятся следственные действия.


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