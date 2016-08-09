Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет
Сегодня, 16:11 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.
Полиция напоминает гражданам: прежде чем сделать заказ на незнакомом сайте и перевести деньги, необходимо ознакомиться с отзывами предыдущих пользователей и проверить надежность продавца.
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