Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет

Поделиться новостью:

28-летний кировчанин в конце марта попытался приобрести iPhone-6 на интернет-сайте. Мужчина сделал заказ и перевел продавцу 8 тыс. 850 рублей. Однако спустя две недели потерпевший так и не получил телефон, а сайт, на котором он сделал заказ, был удален.В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.Полиция напоминает гражданам: прежде чем сделать заказ на незнакомом сайте и перевести деньги, необходимо ознакомиться с отзывами предыдущих пользователей и проверить надежность продавца.