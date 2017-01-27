Чепчанина пригласили в гости, а потом избили и обокрали

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12 апреля в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратился чепчанин, 1979 года рождения: у него были множественные травмы – его сильно избили. Потерпевшего госпитализировали.Как выяснили сотрудники полиции, чепчанин накануне, 11 апреля, на улице познакомился с компанией и оказался в гостях в квартире на проспекте Кирова. Во время застолья у него возник конфликт с двумя мужчинами, они пустили в ход кулаки. Обыскав карманы его одежды, они нашли банковскую карту и стали снова бить, требуя пин-код.Остальные члены компании не предприняли никаких действий, чтобы остановить злоумышленников, и не реагировали на просьбы избиваемого. Потом он потерял сознание, а очнулся от того, что его вынесли из квартиры в подъезд.Сотрудники полиции установили адрес, где было совершено преступление, а также злоумышленников и свидетелей произошедшего. Ранее судимые, неработающие чепчане, 1993 и 1984 года рождения, подозреваемые в совершении разбоя, были задержаны.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.