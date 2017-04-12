ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

15 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2945
EURO: 59.7791
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кировской области будут судить наемников, избивших двух жителей Шабалинского района.

Сегодня, 12:16 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Нижегородской и Кировской областей.
 
А. Орлова, 1964 г.р., С. Полюхова, 1976 г.р., М. Шубникова, 1970 г.р., А. Крылова, 1977 г.р. обвиняют в совершении нескольких преступлений против личности, в том числе особо тяжких, совершенных по найму.
 
По версии следствия, весной 2016 года А. Орлов на почве личной неприязни к двум братьям Дербичевым, проживавшим в с. Черновское Шабалинского района, решил заставить их уехать из села.
 
Лучшего аргумента, как силовое воздействие, мужчина не нашел и подыскал людей, которые за 65 тысяч рублей согласились проучить братьев.
 
Наемники ворвались в дом Дербичевых и жестоко их избили, в результате чего один из братьев скончался.
 
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Шабалинский районный суд.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жительница города Советска заставляла своих малолетних детей попрошайничать.

12:29 15.04.2017


Жительница города Советска заставляла своих малолетних детей попрошайничать.

В Кировской области будут судить наемников, избивших двух жителей Шабалинского района.

12:16 15.04.2017


В Кировской области будут судить наемников, избивших двух жителей Шабалинского района.

По решению суда кирово-чепецкий полигон ТБО закрыли на 15 суток.

11:41 15.04.2017


По решению суда кирово-чепецкий полигон ТБО закрыли на 15 суток.

Чепчанина пригласили в гости, а потом избили и обокрали

16:20 14.04.2017


Чепчанина пригласили в гости, а потом избили и обокрали

Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет

16:11 14.04.2017


Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет

Жительница Уржума украла у подруги банковскую карту

16:07 14.04.2017


Жительница Уржума украла у подруги банковскую карту

В Кировской области злоумышленники убили трех лосей

16:00 14.04.2017


В Кировской области злоумышленники убили трех лосей

Все новости

Вести. Кировская область

Подготовка к библионочи

15:13 14.04.2017


Подготовка к библионочи

Программа МЧС "Научись спасать жизнь" для кадетского класса

15:10 14.04.2017


Программа МЧС "Научись спасать жизнь" для кадетского класса

На Театральной площади начались репетиции Парада 9 мая

12:06 14.04.2017


На Театральной площади начались репетиции Парада 9 мая

В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животных

10:19 14.04.2017


В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животных

В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку

10:13 14.04.2017


В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

Жителя Шабалинского района будут судить за убийство кошки.

18.03.2015


Жителя Шабалинского района будут судить за убийство кошки.

Кировчанин "заказал" знакомого, тот от побоев скончался

05.08.2016


Кировчанин "заказал" знакомого, тот от побоев скончался

В п. Ленинское двое приятелей избили до смерти своего знакомого.

02.03.2015


В п. Ленинское двое приятелей избили до смерти своего знакомого.

Уголовное дело в отношении Павла Сырцева направлено в суд.

07.08.2015


Уголовное дело в отношении Павла Сырцева направлено в суд.

Дело главы администрации Сунского района, обвиняемого в растрате, направлено в суд.

28.03.2015


Дело главы администрации Сунского района, обвиняемого в растрате, направлено в суд.

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх