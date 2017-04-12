В Кировской области будут судить наемников, избивших двух жителей Шабалинского района.

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Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Нижегородской и Кировской областей.

А. Орлова, 1964 г.р., С. Полюхова, 1976 г.р., М. Шубникова, 1970 г.р., А. Крылова, 1977 г.р. обвиняют в совершении нескольких преступлений против личности, в том числе особо тяжких, совершенных по найму.

По версии следствия, весной 2016 года А. Орлов на почве личной неприязни к двум братьям Дербичевым, проживавшим в с. Черновское Шабалинского района, решил заставить их уехать из села.

Лучшего аргумента, как силовое воздействие, мужчина не нашел и подыскал людей, которые за 65 тысяч рублей согласились проучить братьев.

Наемники ворвались в дом Дербичевых и жестоко их избили, в результате чего один из братьев скончался.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Шабалинский районный суд.