В Кировской области будут судить наемников, избивших двух жителей Шабалинского района.
Сегодня, 12:16 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Нижегородской и Кировской областей.
А. Орлова, 1964 г.р., С. Полюхова, 1976 г.р., М. Шубникова, 1970 г.р., А. Крылова, 1977 г.р. обвиняют в совершении нескольких преступлений против личности, в том числе особо тяжких, совершенных по найму.
По версии следствия, весной 2016 года А. Орлов на почве личной неприязни к двум братьям Дербичевым, проживавшим в с. Черновское Шабалинского района, решил заставить их уехать из села.
Лучшего аргумента, как силовое воздействие, мужчина не нашел и подыскал людей, которые за 65 тысяч рублей согласились проучить братьев.
Наемники ворвались в дом Дербичевых и жестоко их избили, в результате чего один из братьев скончался.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Шабалинский районный суд.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|