Жительница города Советска заставляла своих малолетних детей попрошайничать.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что многодетная жительница Советска в течение нескольких лет заставляла своих детей заниматься попрошайничеством.

При этом органы и учреждения системы профилактики Советского района надлежащей работы с данной семьей не организовали. Инспектор ПДН профилактические беседы с матерью проводил формально, на улице.

Многие местные жители знали, что мать оставляет своих детей без присмотра, посылает их к соседям за продуктами питания. Кроме того сама женщина вместе с детьми ежедневно в обеденное время просила милостыню у посетителей торгового центра и кафе в Советске.

Между тем в актах обследования жилищно-бытовых условий, составленных ответственными должностными лицами, указывалось, что в семье наблюдаются положительные тенденции. Хотя сотрудники органов внутренних дел документально фиксировали, что доход семьи составляют средства от гадания и попрошайничества. А в марте текущего года женщина вновь вовлекла в занятие попрошайничеством своего малолетнего ребенка.

Но вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности не рассматривался, сотрудники полиции ограничились составлением административного протокола по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

По результатам доследственной проверки, в отношении законного представителя детей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ. Прокурором района в адрес главы администрации района и начальника МО МВД России «Советский» внесены представления.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.