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На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

Сегодня, 08:54 | Просмотров: 1743 | Версия для печати
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ДТП произошло в 3 часа ночи 16 апреля 2017 года на выезде из Кирова около д. Дряхловщина.
 
На 16 километре автодороги Киров-Советск лоб в лоб столкнулись грузовой микроавтобус  и пассажирский микроавтобус.
 
По предварительным данным, 43-летний водитель пассажирского автомобиля "Мерседес" двигался со стороны города Советска. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Форд" под управлением 49-летнего водителя.
 
В результате происшествия 58-летний мужчина-пассажир автомобиля «Форд» погиб.
 
 
 
 
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших. На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших. На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших. На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
 
 
 
 
 
 
 
Оба водителя, а также 1 пассажир автомобиля «Мерседес» и 9 пассажиров автомобиля «Форд» получили травмы.
 
Людей, зажатых в кабине "Форда", спасатели вызволяли при помощи специнструментов.
 
Добавим, что авария произошла на одном из самых травмоопасных участков автотрассы в районе путепровода. На небольшом повороте автомобили попадают в слепую зону, что приводит к дезориентации участников движения на данном отрезке трассы. 
 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
 
ГУ МЧС по Кировской области опубликовало список пострадавших в ДТП (СПИСОК - по ссылке). В их числе - жители Татарстана, Марий Эл и Чувашии.
 
И несколько часов назад серьезное ДТП произошло на Победиловском тракте также в районе путепровода, на повороте в д. Скопино. ВАЗ-21099 врезался в автобус. Есть пострадавшие. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Обстоятельства ДТП выясняются. 
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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