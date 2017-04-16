На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
Сегодня, 08:54 | Просмотров: 1743 | Версия для печати
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ДТП произошло в 3 часа ночи 16 апреля 2017 года на выезде из Кирова около д. Дряхловщина.
На 16 километре автодороги Киров-Советск лоб в лоб столкнулись грузовой микроавтобус и пассажирский микроавтобус.
По предварительным данным, 43-летний водитель пассажирского автомобиля "Мерседес" двигался со стороны города Советска. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Форд" под управлением 49-летнего водителя.
В результате происшествия 58-летний мужчина-пассажир автомобиля «Форд» погиб.
Оба водителя, а также 1 пассажир автомобиля «Мерседес» и 9 пассажиров автомобиля «Форд» получили травмы.
Людей, зажатых в кабине "Форда", спасатели вызволяли при помощи специнструментов.
Добавим, что авария произошла на одном из самых травмоопасных участков автотрассы в районе путепровода. На небольшом повороте автомобили попадают в слепую зону, что приводит к дезориентации участников движения на данном отрезке трассы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
ГУ МЧС по Кировской области опубликовало список пострадавших в ДТП (СПИСОК - по ссылке). В их числе - жители Татарстана, Марий Эл и Чувашии.
И несколько часов назад серьезное ДТП произошло на Победиловском тракте также в районе путепровода, на повороте в д. Скопино. ВАЗ-21099 врезался в автобус. Есть пострадавшие. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Обстоятельства ДТП выясняются.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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