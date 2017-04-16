В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

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По информации Кировского ЦГМС, в течение 16 апреля в большинстве районов области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром и в течение дня - на дорогах местами слабый гололёд.

Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1 °C, днём +1,+6 °C, при прояснениях до -7 °C.

На дорогах будут образовываться наледь и гололедица.

Неблагоприятные погодные условия уже стали причиной нескольких ДТП с пострадавшими.

Ночью 16 апреля 2017 года на 16 километре автодороги Киров-Советск в результате лобового столкновения двух микроавтобусов на травмоопасном участке 1 человек погиб, 12 получили травмы.

фото adi19.ru