В Кировской области объявлено метеопредупреждение.
Сегодня, 09:31 | Просмотров: 548 | Версия для печати
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По информации Кировского ЦГМС, в течение 16 апреля в большинстве районов области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Утром и в течение дня - на дорогах местами слабый гололёд.
Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1 °C, днём +1,+6 °C, при прояснениях до -7 °C.
На дорогах будут образовываться наледь и гололедица.
Неблагоприятные погодные условия уже стали причиной нескольких ДТП с пострадавшими.
Ночью 16 апреля 2017 года на 16 километре автодороги Киров-Советск в результате лобового столкновения двух микроавтобусов на травмоопасном участке 1 человек погиб, 12 получили травмы.
фото adi19.ru
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