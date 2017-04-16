В одном из дворов Кирова в грязи застряла инкассаторская машина.

Поделиться новостью:

О ЧП сообщили подписчики паблика в соцсети "ВКонтакте".

Инкассаторский автомобиль застрял в яме во дворе на улице Некрасова, 14, города Кирова.

По словам местных жителей, в эту яму-ловушку, скрытую под слоем грязи, автомобили попадали уже не раз.

Но никаких действий по устранению опасного препятствия так и не было принято.





фото vk.com/zlo43