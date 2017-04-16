В одном из дворов Кирова в грязи застряла инкассаторская машина.
Сегодня, 10:01 | Просмотров: 373 | Версия для печати
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О ЧП сообщили подписчики паблика в соцсети "ВКонтакте".
Инкассаторский автомобиль застрял в яме во дворе на улице Некрасова, 14, города Кирова.
По словам местных жителей, в эту яму-ловушку, скрытую под слоем грязи, автомобили попадали уже не раз.
Но никаких действий по устранению опасного препятствия так и не было принято.
фото vk.com/zlo43
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