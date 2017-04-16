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МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 653 | Версия для печати
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Авария произошла в 3 часа ночи 16.04.2017 года на 16 километре автодороги Киров-Советск в районе деревни Дряхловщина.

 

Микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с пассажирами лоб в лоб врезался в грузовой микроавтобус "Форд-Транзит". В аварии погиб пассажир "Мерседеса".

 

Оба водителя и 10 пассажиров микроавтобусов получили различные травмы. По предварительной информации, в "Мерседесе" ехали рабочие-вахтовики. 

 

ГУ МЧС по Кировской области уточнило список пострадавших в аварии.

 

погибший:
 
Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашия 

 

госпитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):

 

Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)


Терентьев Иван Михайлович (1991) - Марий Эл (амбулаторно, отпущен домой)


Васягин Владимир Алексеевич (1957) - Чувашия


Лялин Владимир Васильевич (1968) - г. Киров


Швецов Андрей Васильевич (1967) - Чувашия


Григорьев Геннадий Валентинович (1969) - Чувашия


Ларионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)


Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. Яранск


Музуров Николай Геннадьевич (1982) - Марий Эл


Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)


Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)

 

В Кировском центре травматологии по телефону стола справок можно узнать всю информацию о пострадавших -

8 (8332) 52-33-49.

 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.



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