МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)
Авария произошла в 3 часа ночи 16.04.2017 года на 16 километре автодороги Киров-Советск в районе деревни Дряхловщина.
Микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с пассажирами лоб в лоб врезался в грузовой микроавтобус "Форд-Транзит". В аварии погиб пассажир "Мерседеса".
Оба водителя и 10 пассажиров микроавтобусов получили различные травмы. По предварительной информации, в "Мерседесе" ехали рабочие-вахтовики.
ГУ МЧС по Кировской области уточнило список пострадавших в аварии.
погибший:
Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашия
госпитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):
Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)
Терентьев Иван Михайлович (1991) - Марий Эл (амбулаторно, отпущен домой)
Васягин Владимир Алексеевич (1957) - Чувашия
Лялин Владимир Васильевич (1968) - г. Киров
Швецов Андрей Васильевич (1967) - Чувашия
Григорьев Геннадий Валентинович (1969) - Чувашия
Ларионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)
Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. Яранск
Музуров Николай Геннадьевич (1982) - Марий Эл
Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)
Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)
В Кировском центре травматологии по телефону стола справок можно узнать всю информацию о пострадавших -
8 (8332) 52-33-49.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.
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