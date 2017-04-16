МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

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Авария произошла в 3 часа ночи 16.04.2017 года на 16 километре автодороги Киров-Советск в районе деревни Дряхловщина.

Микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с пассажирами лоб в лоб врезался в грузовой микроавтобус "Форд-Транзит". В аварии погиб пассажир "Мерседеса".

Оба водителя и 10 пассажиров микроавтобусов получили различные травмы. По предварительной информации, в "Мерседесе" ехали рабочие-вахтовики.

ГУ МЧС по Кировской области уточнило список пострадавших в аварии.

погибший:



Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашия

госпитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):

Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)



Терентьев Иван Михайлович (1991) - Марий Эл (амбулаторно, отпущен домой)



Васягин Владимир Алексеевич (1957) - Чувашия



Лялин Владимир Васильевич (1968) - г. Киров



Швецов Андрей Васильевич (1967) - Чувашия



Григорьев Геннадий Валентинович (1969) - Чувашия



Ларионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)



Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. Яранск



Музуров Николай Геннадьевич (1982) - Марий Эл



Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)



Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)

В Кировском центре травматологии по телефону стола справок можно узнать всю информацию о пострадавших -

8 (8332) 52-33-49.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.