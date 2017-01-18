Пока пожилой мужчина был в больнице, его дом навестил вор

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Пока 76-летний житель Кильмези был в больнице, в его квартиру проник злоумышленник. Когда пожилой мужчина вернулся домой, он обнаружил, что входная дверь снята с петель, из дома пропали около 120 тысяч рублей и спиртные напитки.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверяли круг общения пенсионера (кто мог знать, что его нет дома), ранее судимых граждан, отрабатывали различные версии. В результате было установлено, что к краже причастен ранее судимый неработающий житель Кильмези, 1962 года рождения.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый может быть приговорен к 6 годам лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.