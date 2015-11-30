Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан

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В межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» около 17 часов с разницей примерно в 20 минут поступило два сообщения о грабежах. Жительница районного центра, 1972 года рождения, сообщила о том, что на улице Свободы мужчина вырвал у нее сумку с телефоном и вещами на общую сумму 3 тысячи рублей. А вторая заявительница – пенсионерка, 1956 года рождения, - сообщила, что на улице Школьной у нее похитили сумку с деньгами и вещами на сумму более 40 тысяч рублей.Приметы злоумышленника в обоих случаях совпадали, как и то, что сумку он просто вырывал у идущих женщин, не применяя насилия. Информация о произошедшем была доведена до всех вятскополянских сотрудников полиции.Через некоторое время, отработав магазины, полицейские установили, что на похищенные деньги злоумышленник купил новую одежду, а старую выкинул. Также были обнаружены скинутые дамские сумочки.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили водителя такси, который рассказал, что увез похожего по приметам молодого человека в пгт. Кукмор Республики Татарстан (в 10 километрах от Вятских Полян). Туда выехали оперативники. Уже около 22 часов местонахождение подозреваемого установили и задержали его.В отношении ранее судимого жителя Вятских Полян, 1998 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России «Грабеж». Часть похищенного имущества изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.