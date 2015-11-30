Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан
Сегодня, 13:43 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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Приметы злоумышленника в обоих случаях совпадали, как и то, что сумку он просто вырывал у идущих женщин, не применяя насилия. Информация о произошедшем была доведена до всех вятскополянских сотрудников полиции.
Через некоторое время, отработав магазины, полицейские установили, что на похищенные деньги злоумышленник купил новую одежду, а старую выкинул. Также были обнаружены скинутые дамские сумочки.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили водителя такси, который рассказал, что увез похожего по приметам молодого человека в пгт. Кукмор Республики Татарстан (в 10 километрах от Вятских Полян). Туда выехали оперативники. Уже около 22 часов местонахождение подозреваемого установили и задержали его.
В отношении ранее судимого жителя Вятских Полян, 1998 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России «Грабеж». Часть похищенного имущества изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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