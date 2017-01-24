Арбажский пристав освободила от обязательств брата-алиментщика
Сегодня, 17:01 | Просмотров: 106 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подозреваемая, существенно нарушая права и интересы взыскателя по исполнительному производству, а также права и законные интересы общества и государства, составила акт об отсутствии имущества у должника, а также необоснованно произвела расчет задолженности по алиментам, указав на то, что взыскатель получала денежные средства по распискам, хотя никаких расписок в исполнительном производстве не было.
СУ СКР по Кировской области по материалам, предоставленным УФССП России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017