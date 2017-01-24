Арбажский пристав освободила от обязательств брата-алиментщика

Поделиться новостью:

По версии следствия, подозреваемая, находясь в должности начальника отдела судебных приставов по Арбажскому району УФССП России по Кировской области, в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов на содержание детей, возбужденного в отношении ее родного брата, совершила ряд незаконных действий, с целью освобождения брата от имущественных обязательств.Подозреваемая, существенно нарушая права и интересы взыскателя по исполнительному производству, а также права и законные интересы общества и государства, составила акт об отсутствии имущества у должника, а также необоснованно произвела расчет задолженности по алиментам, указав на то, что взыскатель получала денежные средства по распискам, хотя никаких расписок в исполнительном производстве не было.СУ СКР по Кировской области по материалам, предоставленным УФССП России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.