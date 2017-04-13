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Новости / Происшествия

В Малмыже хозяин убил гостя

Сегодня, 17:34 | Просмотров: 332 | Версия для печати
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15 апреля в следственные органы из УМВД России по Кировской области поступило сообщение об обнаружении в Малмыже в одном из домов трупа 47-летнего мужчины с множественными ушибленными ранами в области головы.

Находящийся в доме житель Малмыжа пояснил, что его знакомый ночью пришел к нему в гости и, опьянев, упал, ударившись головой о стену.
 
Однако в ходе следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хозяин дома, недавно освободившийся из мест лишения свободы, в ходе конфликта умышленно нанес гостю множественные удары молотком по голове. Ушибленные раны и открытая черепно-мозговая травма привели к смерти мужчины.

После этого хозяин, пытаясь скрыть следы преступления, спрятал молоток, а также свою одежду со следами вещества, похожего на кровь, в мешок, который выкинул на улицу недалеко от дома.

СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.


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