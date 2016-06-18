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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе 19 человек тушили пожар в жилом дом.

Сегодня, 09:27 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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ЧП произошло около пяти часов утра 17.04.2017 года.
 
В д. Березино произошел пожар в частном доме. Возгорание заметили не сразу, поэтому огонь успел распространиться по деревянной обшивке стен.
 
В результате пожара сгорели кровля дома, мансардный этаж, хоз. постройка и имущество.
 
 
 
В Кирово-Чепецком районе 19 человек тушили пожар в жилом дом. В Кирово-Чепецком районе 19 человек тушили пожар в жилом дом. В Кирово-Чепецком районе 19 человек тушили пожар в жилом дом.
 
 
 
 
 
 
Для тушения пожара привлекались 19 человек, 7 единиц техники, в том числе 13 человек, 5 единиц техники от МЧС.
 
И той же ночью еще один частный жилой дом сгорел в Афанасьевском районе.
 
Пожар произошел в п. Бор на улице Первомайской. Жилье сгорело полностью.
 
Для тушения пожара привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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