В Свечинском районе обворовали сельский магазин.
Сегодня, 10:56 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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Преступление было совершено в ночь на 14 апреля 2017 года в селе Октябрьское.
Утром на работу пришла продавец магазина и обнаружила, что внутри кто-то побывал. Металлический ящик, в котором хранилась выручка, был взломан, и пропали все деньги в сумме 28 тысяч рублей.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что вор сначала залез в подвал строения, а затем проник внутрь магазина.
При розыске преступника была применена служебная собака.
В итоге удалось выйти на след вора. Им оказался 18-летний местный житель. Молодого человека задержали.
Расследование продолжается.
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