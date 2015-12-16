В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.
Сегодня, 11:04 | Просмотров: 526 | Версия для печати
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ДТП произошло около 16 часов 17.04.2017 года.
На улице Розы Люксембург, напротив дома № 33, 49-летний водитель автомобиля «Хендай Гретта» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия ребенок получил травмы.
Аналогичный случай произошел в тот же день в п. Ожмегово Верхнекамского района.
На улице Октябрьской 24-летний водитель ВАЗ-21065 совершил наезд на 50-летнего пешехода. В результате происшествия мужчина получил травмы.
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