В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно

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Специалисты Роспотребнадзора при проведении плановой выездной проверки в детскому саду «Ручеек» в деревне Варнаки Нолинского района выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий.В детском саду температура воздуха в раздевалке, туалете и пищеблоке была ниже нормируемых показателей.По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Нолинского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности МКДОУ детский сад «Ручеек» д. Варнаки Нолинского района.Детский сад закрыт на девять суток.