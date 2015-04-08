В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно
Сегодня, 11:24 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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В детском саду температура воздуха в раздевалке, туалете и пищеблоке была ниже нормируемых показателей.
По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Нолинского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности МКДОУ детский сад «Ручеек» д. Варнаки Нолинского района.
Детский сад закрыт на девять суток.
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