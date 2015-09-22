В Слободском трое молодых людей ограбили 19-летнего инвалида.

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15 марта 2017 года 17-летний житель города Слободской совместно с двумя друзьями-подростками остановили на улице 19-летнего знакомого, который является инвалидом детства.

Молодые люди потребовали отдать все имеющиеся деньги. Для убедительности своей просьбы хулиганы нанесли инвалиду несколько ударов в спину.

В итоге 19-летний слобожанин отдал всю наличность - 300 рублей. Грабители тут же их потратили на пирожные и газировку.

Хулиганов вскоре задержали. На 17-летнего слобожанина завели уголовное дело.

Двое его друзей-подростков поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.