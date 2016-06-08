В Кировской области браконьера оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Сегодня, 14:19 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Житель поселка Ленинское Шабалинского района занимался незаконным ловом рыбы на пруду в селе Ацвеж.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Когда рыбак причалил на лодке к берегу, сотрудники полиции обнаружили в ней рыбу, острогу и самодельную фару, которой браконьер освещал в воде стоячую рыбу.
Орудие преступления и рыба были изъяты, злоумышленник доставлен в пункт полиции.
Мужчина знал, что ловить рыбу острогой запрещено, но именно таким образом он и рыбачил.
Размер нанесенного ущерба действиями рыбака составил более 10 тысяч рублей. Суд признал его виновным и оштрафовал на триста тысяч рублей.
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