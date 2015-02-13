После падения ребенка в культурном центре возбуждено уголовное дело

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Доследственная проверка была проведена после сообщений в СМИ о том, что во время ежегодного конкурса восточных танцев в Центре культурного развития девочка 9 лет получила телесные повреждения, упав в дыру между стеной и полом верхнего яруса трибуны.Проверка установила, что в феврале 2017 года ребенок для участия в награждении выходил на сцену с верхнего яруса телескопической трибуны, установленной в многофункциональном зале Центра. Идя по верхнему ярусу, девочка не заметила отверстия между стеной и трибуной и провалилась в него, упав с высоты более 4 метров. У ребенка установлены повреждения, по предварительным данным, повлекшие легкий вред здоровью.По версии следствия, в действиях неустановленного должностного лица Центра культурного развития Кирово-Чепецкого района усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).По результатам проверки Следственным отделом по городу Кирово-Чепецк СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.Следователи в настоящее время проводят комплекс следственных действий. Расследование продолжается.