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Новости / Происшествия

Печь без дверцы стала причиной пожара в Афанасьевском районе

Сегодня, 18:45 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Следственными органами СК РФ по Кировской области проводится доследственная проверка по факту пожара в Афанасьевском районе (по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности").

17 апреля в следственные органы поступило сообщение о возгорании жилого деревянного дома в поселке Бор Афанасьевского района. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин.

По версии следствия, в последние две недели у 57-летнего мужчины, официально нигде не работающего и злоупотребляющего алкогольными напитками, гостил 50-летний житель района, с которым они вместе выпивали.

Со слов главы администрации Борского сельского поселения, мужчине было предоставлено это жилище несколько лет назад, после того, как его прежний дом сгорел по причине нарушений требований пожарной безопасности.

В 2012 году он привлекался к административной ответственности по факту нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. С мужчиной неоднократно проводились профилактические беседы, однако должных выводов он не сделал.

Следователи установили, что хозяин дома снял печную дверь и сдал ее в пункт приема, чтобы получить деньги на покупку алкоголя. Печь в доме продолжал использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи без дверцы, на открытом огне, нарушая требования пожарной безопасности.

Следственными органами проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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