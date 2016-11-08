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Новости / Происшествия

В Кирове ожидается ухудшение погодных условий

Вчера, 11:52 | Просмотров: 420 | Версия для печати
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В ближайшие дни в Кирове возможно понижение температуры воздуха и сильный снегопад. Как результат - снежный накат и обледенение проезжей части, ухудшение видимости на дороге.

ГИБДД рекомендует водителям соблюдать скорость движения, правила маневрирования, дистанцию, при возможности воздержаться от поездок.

В последнее время на территории Кирова участились случаи дтп с тяжелыми последствиями. Только за предыдущие выходные произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 21 получил травмы, в том числе 2 ребенка.

Основной причиной подобных дтп являются грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, связанные с выездом на полосу встречного движения. Не последнюю роль в этом играют и погодные условия.

Чтобы не допустить трагедий на дороге, ГИБДД рекомендует соблюдать оптимальный скоростной режим, позволяющий держать транспортное средство под постоянным контролем. Сложные участки дорог (затяжные повороты, движение в гору или с горы, путепроводы и мосты) необходимо преодолевать на небольшой скорости.

Пешеходам нельзя появляться на проезжей части в неустановленных местах. Прежде, чем перейти дорогу, убедитесь, что водители вас видят и пропускают. В целях безопасности следует использовать на одежде световозвращающие элементы.

Сложные погодные условия требуют от всех участников движения повышенного внимания на дороге.


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