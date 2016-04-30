Уровень воды в Вятке поднялся на 9 см
Вчера, 12:01 | Просмотров: 174 | Версия для печати
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Такой "рост" воды специалисты называют незначительным и связывают с наступившим в регионе похолоданием с минусовыми температурами. Это особенно заметно в сравнении с подъёмом воды сутками ранее: на 8 часов утра 18 апреля уровень воды составлял +79 от «нулевого поста", то есть за 17 апреля вода прибыла на 56 см.
Анализ погодной составляющей позволяет сделать прогноз на незначительный разлив реки в районе Кирова во время предстоящего половодья, отмечают специалисты.
Напомним, что средний прогнозируемый уровень подъёма в текущем году составляет 479 см. Тем не менее, городские службы подготовили силы и средства к максимально большой воде - 640 см. В настоящее время исторический максимум уровня воды в Вятке составил 638 см в 1979 году.
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