Ветеринарный врач из Яранска подозревается в служебном подлоге

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Органами предварительного следствия установлено, что ветеринарный врач Яранского казенного учреждения в июле 2015 года незаконно выдал частному лицу ветеринарную справку для осуществления забоя без проведения клинического осмотра животного.Ветеринар с целью снижения нагрузки по работе не стал осматривать животное и выдал официальный документ, предоставляющий право на транспортировку животного к убойному пункту, указав в справке заведомо ложную информацию об осмотре животного и то, что оно является здоровым.Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ "Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений").Установлено, что это не единичный случай, в настоящий момент устанавливаются иные факты противоправных действий ветеринарного врача.Следует отметить, что незаконные действия ветеринарного врача могли повлечь за собой негативные последствия, в том случае, если бы фактически животное оказалось больным.Подобные действия должностного лица расцениваются как социально опасные и нарушающие нормальное функционирование законодательно утвержденной системы.Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.