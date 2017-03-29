Ветеринарный врач из Яранска подозревается в служебном подлоге
Вчера, 12:14 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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Ветеринар с целью снижения нагрузки по работе не стал осматривать животное и выдал официальный документ, предоставляющий право на транспортировку животного к убойному пункту, указав в справке заведомо ложную информацию об осмотре животного и то, что оно является здоровым.
Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ "Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений").
Установлено, что это не единичный случай, в настоящий момент устанавливаются иные факты противоправных действий ветеринарного врача.
Следует отметить, что незаконные действия ветеринарного врача могли повлечь за собой негативные последствия, в том случае, если бы фактически животное оказалось больным.
Подобные действия должностного лица расцениваются как социально опасные и нарушающие нормальное функционирование законодательно утвержденной системы.
Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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