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Новости / Происшествия

Вирус списывает деньги с банковских карт кировчан

Вчера, 14:00 | Просмотров: 153 | Версия для печати
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47-летний житель областного центра обнаружил, что с его банковской карты исчезли деньги: никаких покупок он не совершал и сообщения о списании денег не получал. А когда решил проверить баланс карты, то обнаружил, что не хватает 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что в то время, когда потерпевший выходил со своего смартфона в Интернет и прошел по незащищенной ссылке, в его телефон проник вирус. Он блокирует сообщения от банка и с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к сим-карте, дает возможность мошенникам переводить деньги потерпевших на свои счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.6 УК РФ «Мошенничество, совершенное в сфере компьютерной информации».

Полиция напоминает, что нельзя проходить по ссылкам, присланных вам с незнакомых телефонных номеров или по электронной почте, и устанавливать неизвестные приложения на свой смартфон. Также не забывайте обновлять антивирус. Избегайте подозрительных сайтов.

Самый надежный способ уберечь деньги от мобильных мошенников – не устанавливать услугу «Мобильный банк» на телефон, который имеет выход в Интернет.


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