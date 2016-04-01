Вирус списывает деньги с банковских карт кировчан

Поделиться новостью:

47-летний житель областного центра обнаружил, что с его банковской карты исчезли деньги: никаких покупок он не совершал и сообщения о списании денег не получал. А когда решил проверить баланс карты, то обнаружил, что не хватает 3 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили, что в то время, когда потерпевший выходил со своего смартфона в Интернет и прошел по незащищенной ссылке, в его телефон проник вирус. Он блокирует сообщения от банка и с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к сим-карте, дает возможность мошенникам переводить деньги потерпевших на свои счета.Возбуждено уголовное дело по статье 159.6 УК РФ «Мошенничество, совершенное в сфере компьютерной информации».Полиция напоминает, что нельзя проходить по ссылкам, присланных вам с незнакомых телефонных номеров или по электронной почте, и устанавливать неизвестные приложения на свой смартфон. Также не забывайте обновлять антивирус. Избегайте подозрительных сайтов.Самый надежный способ уберечь деньги от мобильных мошенников – не устанавливать услугу «Мобильный банк» на телефон, который имеет выход в Интернет.