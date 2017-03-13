Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты

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14 апреля 61-летнему жителю города Сосновка Вятскополянского района пришло смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Уточнив информацию у «работника банка», пенсионер выполнил указания мошенника, в результате у него с карты списали более 11 тысяч рублей.По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.Полиция напоминает: информацию по своим картам нужно уточнять в отделениях своего банка, а не по номеру телефона, который указан в подобных смс-сообщениях.Перед тем, как выполнить указания незнакомого человека, посоветуйтесь с родственниками. Никогда и никому не сообщайте данные своих банковских карт, а также кодов, пришедших в смс. Нельзя подключать услугу «Мобильный банк» к чужим телефонным номерам.