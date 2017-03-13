Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты
Вчера, 14:04 | Просмотров: 149 | Версия для печати
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По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.
Полиция напоминает: информацию по своим картам нужно уточнять в отделениях своего банка, а не по номеру телефона, который указан в подобных смс-сообщениях.
Перед тем, как выполнить указания незнакомого человека, посоветуйтесь с родственниками. Никогда и никому не сообщайте данные своих банковских карт, а также кодов, пришедших в смс. Нельзя подключать услугу «Мобильный банк» к чужим телефонным номерам.
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