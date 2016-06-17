Чепчанин ночью проник в кафе и украл сейф с деньгами
Вчера, 14:09 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника, но он скрывался и был объявлен в федеральный розыск.
На днях сотрудникам полиции удалось установить, где скрывается разыскиваемый – ранее судимый неработающий чепчанин, 1979 года рождения. Оперативники задержали его и доставили в отдел.
Подозреваемому на период проведения следственных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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