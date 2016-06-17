Чепчанин ночью проник в кафе и украл сейф с деньгами

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В начале марта в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратились работники кафе: ночью в помещение кто-то проник. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник отжал пластиковое окно и похитил металлический ящик с деньгами в сумме более 60 тысяч рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника, но он скрывался и был объявлен в федеральный розыск.На днях сотрудникам полиции удалось установить, где скрывается разыскиваемый – ранее судимый неработающий чепчанин, 1979 года рождения. Оперативники задержали его и доставили в отдел.Подозреваемому на период проведения следственных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.