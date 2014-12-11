Кировский водитель торговал ночью алкоголем  

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У водителя, который около полуночи привез и продал спиртное во дворе дома на Октябрьском проспекте, в автомобиле была обнаружена алкогольная продукция различных наименований в количестве более 15 литров.

На сайте в интернете было размещено объявление о продаже алкоголя с доставкой в ночное время. Граждане позвонили по указанному номеру и сделали заказ. А момент доставки проходил под наблюдением полиции.Водитель был в курсе запрета на дистанционную торговлю алкоголем, однако внятных объяснений, почему нарушил закон, дать не смог.Спиртное изъято, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, подобные мероприятия будут продолжены, информация о сайтах с предложениями продажи алкоголя дистанционным способом будет направляться в Роскомнадзор для принятия решения о закрытии.