Кировский водитель торговал ночью алкоголем
Вчера, 14:54 | Просмотров: 145 | Версия для печати
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У водителя, который около полуночи привез и продал спиртное во дворе дома на Октябрьском проспекте, в автомобиле была обнаружена алкогольная продукция различных наименований в количестве более 15 литров.
Водитель был в курсе запрета на дистанционную торговлю алкоголем, однако внятных объяснений, почему нарушил закон, дать не смог.
Спиртное изъято, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, подобные мероприятия будут продолжены, информация о сайтах с предложениями продажи алкоголя дистанционным способом будет направляться в Роскомнадзор для принятия решения о закрытии.
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