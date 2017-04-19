Погода влияет на дорожную ситуацию
Сегодня, 10:37 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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Госавтоинспекция напоминаем водителям о необходимости соблюдения скоростного режима соответствующего погодным и дорожным условиям, а также дистанции до впереди идущего транспорта. Особенно внимательными необходимо быть при совершении маневров. В целях безопасности на колесах автомобилей должна стоять зимняя резина.
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