Погода влияет на дорожную ситуацию

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На территории Кировской области складываются неблагоприятные погодные условия: сильные метели, ветер, мокрый снег, дождь. Как результат - ухудшение видимости на дороге, перемёты, снежный накат и обледенение проезжей части.Госавтоинспекция напоминаем водителям о необходимости соблюдения скоростного режима соответствующего погодным и дорожным условиям, а также дистанции до впереди идущего транспорта. Особенно внимательными необходимо быть при совершении маневров. В целях безопасности на колесах автомобилей должна стоять зимняя резина.