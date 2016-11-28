Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

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По версии следствия, в Кикнурском районе два приятеля, одному - 16 лет, другому - 20, в апреле договорились угнать припаркованный у дома автомобиль и прокатиться на нем до Кирова.Несовершеннолетний юноша наблюдал за окружающей обстановкой, а 20-летний разбил стекло кирпичом, проник в салон и, сняв накладку на рулевой колонке, путем соединения проводов, завел двигатель. После этого приятели на угнанном автомобиле отправились в Киров, где и оставили машину.По заявлению хозяина автомобиля была организована проверка, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено место нахождения машины.Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц).В настоящий момент 16-летний житель Кикнурского района допрошен по уголовному делу и дал признательные показания, а его 20-летний приятель объявлен в розыск. До настоящего времени его место нахождения не установлено.Следственными органами совместно с правоохранительными продолжается работа по установлению виновных и обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.