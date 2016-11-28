ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.4165
EURO: 60.6139
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 167 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По версии следствия, в Кикнурском районе два приятеля, одному - 16 лет, другому - 20, в апреле договорились угнать припаркованный у дома автомобиль и прокатиться на нем до Кирова.

Несовершеннолетний юноша наблюдал за окружающей обстановкой, а 20-летний разбил стекло кирпичом, проник в салон и, сняв накладку на рулевой колонке, путем соединения проводов, завел двигатель. После этого приятели на угнанном автомобиле отправились в Киров, где и оставили машину.

По заявлению хозяина автомобиля была организована проверка, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено место нахождения машины.

Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение  автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц).

В настоящий момент 16-летний житель Кикнурского района допрошен по уголовному делу и дал признательные показания, а его 20-летний приятель объявлен в розыск. До настоящего времени его место нахождения не установлено.

Следственными органами совместно с  правоохранительными продолжается работа по установлению виновных и обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Синяя птица

Последние новости

Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

13:50 20.04.2017


Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

Отомстил женщине, унеся её телефон

13:32 20.04.2017


Отомстил женщине, унеся её телефон

Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

11:22 20.04.2017


Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

11:12 20.04.2017


Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

11:07 20.04.2017


Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

В Кировской области открывается весенний сезон охоты

10:55 20.04.2017


В Кировской области открывается весенний сезон охоты

Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

10:42 20.04.2017


Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

Все новости

Вести. Кировская область

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

10:35 20.04.2017


Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

10:31 20.04.2017


В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

10:17 20.04.2017


О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

10:10 20.04.2017


В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

17:35 19.04.2017


30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Застолье закончилось смертью хозяина

28.11.2016


Застолье закончилось смертью хозяина

Житель Кирова подозревается в убийстве знакомого

03.03.2016


Житель Кирова подозревается в убийстве знакомого

Следователи выясняют всё о ДТП с гибелью 12-летней девочки

19.10.2016


Следователи выясняют всё о ДТП с гибелью 12-летней девочки

Кировчанин подозревается в убийстве матери

24.02.2016


Кировчанин подозревается в убийстве матери

Чепчанин не в первый раз проявил интерес к первокласснице

23.09.2016


Чепчанин не в первый раз проявил интерес к первокласснице

В Котельничском районе задержали подозреваемого в педофилии.

07.11.2014


В Котельничском районе задержали подозреваемого в педофилии.

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх