Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

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Кировский ЦГМС - филиал ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" прежупреждает:20 апреля, ночью и утром 21 апреля местами по Кировской области и в Кирове ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра порывы 15-20 м/с, сильный снег, мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, гололедица.ГУ МЧС по Кировской области напоминает, как действовать во время гололедицы:- будьте внимательны и осторожны на улице;- при подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила;- используйте обувь без каблуков или на низком широком каблуке;- выбирайте маршрут там, где меньше льда;- обходите места, покрытые льдом; если невозможно, идите мелкими шагами, не отрывая ног от земли;- при движении не стоит торопиться, например, догонять отходящий автобус;- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;- при ожидании общественного транспорта на остановке, не стойте близко к краю проезжей части, осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки, на них может быть лёд;- если вы поскользнулись, и падение неизбежно, постарайтесь сгруппироваться, и упасть набок так, чтобы рука не оказалась под туловищем, во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;- при получении травмы обратитесь в травматологический пункт.Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.