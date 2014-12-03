ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

Сегодня, 11:22 | Просмотров: 340 | Версия для печати
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Кировский ЦГМС - филиал ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" прежупреждает:

20 апреля, ночью и утром 21 апреля местами по Кировской области и в Кирове ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра порывы 15-20 м/с, сильный снег, мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, гололедица.

ГУ МЧС по Кировской области напоминает, как действовать во время гололедицы:
- будьте внимательны и осторожны на улице;
- при подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила;
- используйте обувь без каблуков или на низком широком каблуке;
- выбирайте маршрут там, где меньше льда;
- обходите места, покрытые льдом; если невозможно, идите мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- при движении не стоит торопиться, например, догонять отходящий автобус;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;
- при ожидании общественного транспорта на остановке, не стойте близко к краю проезжей части, осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки, на них может быть лёд;
- если вы поскользнулись, и падение неизбежно, постарайтесь сгруппироваться, и упасть набок так, чтобы рука не оказалась под туловищем, во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;
- при получении травмы обратитесь в травматологический пункт.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.


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