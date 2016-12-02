Отомстил женщине, унеся её телефон

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10 апреля в кафе на Октябрьском проспекте мужчина познакомился с 41-летней кировчанкой. Они вместе выпивали, а потом кавалер сходил в универмаг за клубникой для новой знакомой. Но когда вернулся, она уже общалась с другим.Видимо обидевшись, мужчина забрал со стола свою клубнику, а также телефон женщины и покинул кафе. Ущерб потерпевшей составил 7 000 рублей.Полицейские получили видео, на котором запечатлён подозреваемый: на вид 50-60 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, был одет в черную матерчатую куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает за кражу до 2 лет лишения свободы.Всех, кто опознал мужчину, просят позвонить в полицию по телефону: 56-60-20 или 8-982-387-77-13.Герою полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.