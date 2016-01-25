Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

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19 апреля в эфир вышел видеосюжет о жилом доме для детей-сирот, возведенном в Кирове на улице Рухлядьева. Он был в эксплуатацию в 2012 году, по словам жильцов, в доме тонкие стены, пол выполнен из некачественных материалов. Аналогичная ситуация и в жилом доме для детей-сирот на улице Ленина.Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Кирова по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По предварительным данным, причиной некачественного жилья является ненадлежащее исполнение со стороны должностных лиц своих обязанностей при организации строительства домов для детей-сирот и принятию их в эксплуатацию.В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и проверены доводы, изложенные в телесюжете. Будут установлены лица, причастные к совершению преступления.