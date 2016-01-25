Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями
Сегодня, 13:50 | Просмотров: 65 | Версия для печати
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Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Кирова по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По предварительным данным, причиной некачественного жилья является ненадлежащее исполнение со стороны должностных лиц своих обязанностей при организации строительства домов для детей-сирот и принятию их в эксплуатацию.
В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и проверены доводы, изложенные в телесюжете. Будут установлены лица, причастные к совершению преступления.
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