Сотрудники ГИБДД и волонтеры провели рейд "Чистый номер - чистая совесть"

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Непогода не помешала сотрудникам ГИБДД и волонтерам провести сегодня рейд "Чистый номер - чистая совесть".Дисциплина на дороге начинается с мелочей. Вежливый и законопослушный водитель не позволит себе ездить на автомобиле с грязными нечитаемыми номерными знаками. Однако, встречаются и те, кто сознательно пытаются скрыть регистрационный знак своего автомобиля.Напомним, что нечитаемыми являются номера, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров. В темное время суток это правило касается только заднего номера. В ходе профилактического мероприятия сотрудникам ГИБДД помогали волонтеры-студенты, которые предлагали свою помощь водителям в протирании номеров.Стоит отметить, что перед началом движения автовладельцам необходимо проверить не только техническое состояние транспортного средства, но и чистоту номерных знаков. За грязные номера водителю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.