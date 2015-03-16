Сотрудники ГИБДД и волонтеры провели рейд "Чистый номер - чистая совесть"
Вчера, 17:55 | Просмотров: 144 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Дисциплина на дороге начинается с мелочей. Вежливый и законопослушный водитель не позволит себе ездить на автомобиле с грязными нечитаемыми номерными знаками. Однако, встречаются и те, кто сознательно пытаются скрыть регистрационный знак своего автомобиля.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вообще, много водителей ездят с грязными номерами, это делают сознательно, в надежде не попасть в поле зрения приборов фото, видео фиксации нарушений ПДД. Грубо нарушают правила, создают аварийные ситуации и не обеспечивают безопасность других участников движения».
Напомним, что нечитаемыми являются номера, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров. В темное время суток это правило касается только заднего номера. В ходе профилактического мероприятия сотрудникам ГИБДД помогали волонтеры-студенты, которые предлагали свою помощь водителям в протирании номеров.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Останавливали уже водителей, то в принципе все согласны сами протереть. У всех есть запас воды и тряпка. Они сами без помощи студентов протирают свои госзнаки».
Стоит отметить, что перед началом движения автовладельцам необходимо проверить не только техническое состояние транспортного средства, но и чистоту номерных знаков. За грязные номера водителю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.
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