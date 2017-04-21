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Новости / Происшествия

В ИК-5 мать осужденного пыталась пронести большую сумму денег.

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Мать осужденного приехала в ИК-5 города Кирово-Чепецка на длительное свидание с сыном.
 
Сотрудники колонии провели инструктаж, где женщине были пояснены все правила и представлен на ознакомление перечень предметов, запрещенных к передаче осужденным.
 
Зная, что передача денег осужденным запрещена, женщина основную сумму отдала на хранение. А часть купюр пыталась ухищренным способом спрятать в документах, которые хотела пронести с собой.
 
В общей сложности у матери осужденного были изъяты 67 тысяч рублей.
 
По факту доставки запрещенных предметов в исправительное учреждение составлены материалы об административном правонарушении. Женщину ожидает штраф от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных к использованию в исправительных учреждениях предметов.


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