В ИК-5 мать осужденного пыталась пронести большую сумму денег.
Сегодня, 10:08 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Мать осужденного приехала в ИК-5 города Кирово-Чепецка на длительное свидание с сыном.
Сотрудники колонии провели инструктаж, где женщине были пояснены все правила и представлен на ознакомление перечень предметов, запрещенных к передаче осужденным.
Зная, что передача денег осужденным запрещена, женщина основную сумму отдала на хранение. А часть купюр пыталась ухищренным способом спрятать в документах, которые хотела пронести с собой.
В общей сложности у матери осужденного были изъяты 67 тысяч рублей.
По факту доставки запрещенных предметов в исправительное учреждение составлены материалы об административном правонарушении. Женщину ожидает штраф от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных к использованию в исправительных учреждениях предметов.
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