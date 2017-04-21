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В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 57 | Версия для печати
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Массовые аварийные отключения электроэнергии начались 20 апреля 2017 года с 13 часов дня.
 
Мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду оборвали линии электропередач в ряде районов Кировской области.
 
Без электроснабжения остались жители 44 населённых пунктов в девяти районах - около 12 тысяч человек.
 
К аварийно-восстановительным работам привлечены 28 бригад в составе 96 человек и 32 единицы специальной техники. Спустя несколько часов количество отключенных потребителей уменьшилось на треть.
 
В 20 часов аварийно-восстановительные работы были полностью завершены.


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