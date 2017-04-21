В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.
Сегодня, 10:57 | Просмотров: 57 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Массовые аварийные отключения электроэнергии начались 20 апреля 2017 года с 13 часов дня.
Мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду оборвали линии электропередач в ряде районов Кировской области.
Без электроснабжения остались жители 44 населённых пунктов в девяти районах - около 12 тысяч человек.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 28 бригад в составе 96 человек и 32 единицы специальной техники. Спустя несколько часов количество отключенных потребителей уменьшилось на треть.
В 20 часов аварийно-восстановительные работы были полностью завершены.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
12.11.2016
Экстренные службы продолжают работы по восстанавлению электроснабжения в нескольких районах Кировской области.
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017