В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

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Авария случилась в 15 часов 20.04.2017 года.

На пятом километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - гр. Удмуртии.

37-летний водитель автомобиля «Газель» (управлял машиной без прав) не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автобусом ПАЗ.

После чего «Газель» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 28-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы.