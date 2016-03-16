В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.
Сегодня, 12:59 | Просмотров: 244 | Версия для печати
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Авария случилась в 15 часов 20.04.2017 года.
На пятом километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - гр. Удмуртии.
37-летний водитель автомобиля «Газель» (управлял машиной без прав) не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автобусом ПАЗ.
После чего «Газель» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 28-летнего водителя.
В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы.
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